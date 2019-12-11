PRADA (プラダ) サコッシュ ブラック

PRADAプラダ ショルダーバッグ ナイロン レディース サコッシュサイズ高さ27.5cm横29.5cmマチなしショルダー全長120㎝前面にファスナー付きのポケットが一つ背面にマジックテープのポケットが一つ中側背面にファスナー付きポケットが一つあり便利です。平置き実寸です。多少の誤差はご容赦下さい。背面にうっすらと薄汚れ、破れが一箇所あります。まだまだ使用して頂けると思います。正規品で新品で購入しています。中古品である事をご理解頂ける方に購入お願い致します。商品はエコ資材を活用した包装で発送します。よろしくお願いします。素材ナイロンカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ素材···その他#プラダ#サコッシュ#ブラック#PRADA



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