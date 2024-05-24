美品！　サファイア　0.49ct ルース（LA-6372）

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御覧いただきありがとうございます。実店舗、他のアプリ等でも販売しており、先にご購入された方が優先とさせて頂きます。ご了承下さいませ。⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃サファイア ペアシェイプ ルース0.49ct5.9-3.8-2.7㎜落ち着いた色合いのサファイアです。綺麗なフォルムのルースです。(LA-6372)△▽△▽△▽△【注意事項】△▽△▽△▽△・質問等は、お気軽にどうぞ。ご返答にお時間を頂くことがございますが、必ずご返事させていただきます。・お客様のモニター等により、色味に若干異なる場合がございます。・当社での計測値とお客様との計測値に誤差が生じる場合がございます。・中古商品の場合、検品漏れによる欠け、キズがある場合もございます。・同梱対応は、同日落札のみ承っております。・値段交渉は、ご希望金額の提示をしてください。・ケース、備品は、付属しません。・品物の発送は、迅速に致します。尚、年末年始(12月29日～1月5、6日まで)、ゴールデンウィーク、夏期休業中の発送は出来ません。ご了承下さい。宜しくお願い致します。#エメラルド#ルビー#サファイア#貴石#ダイヤモンド#ジュエリー#ジェム#カラーストーン#Pt#K18#WG