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modaprincipe 牛革クロコ型押しハンドバッグ\u0026レディースL字長財布
商品番号 F72888951689
商品名

modaprincipe 牛革クロコ型押しハンドバッグ\u0026レディースL字長財布
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カラー】外側　ブラック★牛革クロコ型押し内側　アイボリーハンドバッグ:背面ポケット、内側カードポケットがあります。光沢のあるブラックにゴールドのロゴとファスナーで華やかなイメージのハンドバッグです。横　　約30cm縦　　約18cm厚み　約10cm長財布:背面ポケット、内側カードポケットがあります。光沢のあるブラックにゴールドのロゴとファスナーで華やかなイメージのお財布です。カードが10枚横　　約20.5cm縦　　約10.5cm厚み　約2.0cm
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