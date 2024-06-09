modaprincipe 牛革クロコ型押しハンドバッグ\u0026レディースL字長財布

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商品詳細
【カラー】外側 ブラック★牛革クロコ型押し内側 アイボリーハンドバッグ:背面ポケット、内側カードポケットがあります。光沢のあるブラックにゴールドのロゴとファスナーで華やかなイメージのハンドバッグです。横 約30cm縦 約18cm厚み 約10cm長財布:背面ポケット、内側カードポケットがあります。光沢のあるブラックにゴールドのロゴとファスナーで華やかなイメージのお財布です。カードが10枚横 約20.5cm縦 約10.5cm厚み 約2.0cm
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