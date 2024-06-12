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コーチ　シグネチャー　トートバッグ
商品番号 S32714362720
商品名

コーチ　シグネチャー　トートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディース　コーチ　シグネチャー　トートバッグ125ー4271[BIAM6033]素材　キャンバスxレザーサイズ　高さ　約30㎝　　　　横　　約42㎝　　　　幅　　約21㎝　　　　持ち手高さ　約20～23　　　　　　　　　　㎝仕様　外側　オープンポケット×1内側　ファスナーポケット×1オープンポケット×1レザー部分に多少の擦れやシミがあります。大容量でまだまだ気兼ねなくお使い頂ける商品です。付属品　写真参考にして下さい。あくまでも中古品ですので、写真に写り込まない擦れ小さな汚れ傷がある場合があります。ご理解の上ご購入をお願い致します。購入先　真贋鑑定を行うネットストアより購入した[正規のお品]です。⚠️すり替え防止の為返品は受け付けておりません。完璧を求められるお方はご購入をお控えください。最後まで御覧いただきありがとうございます。ご検討いただければ幸いです。管理番号　B-813
http://narcologia.ru/goods/moisture152469.html
http://narcologia.ru/goods/reflector285164.html
http://narcologia.ru/goods/displease580231.html
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