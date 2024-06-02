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FEILER フェイラー\nショルダーバッグ
商品番号 G88696982888
商品名

FEILER フェイラー\nショルダーバッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 2,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FEILERフェイラーショルダーバッグ開閉：ファスナー外部：ファスナーポケット×1内部：ファスナーポケット×1オープンポケット×2サイズ(約):横33×縦18×マチ6cmカラー：ブルー同じような商品がコレクションされましたので、お譲り致します。分からないことはコメントにて、コメント無しでも購入可能です。完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい。よろしくお願いいたします。
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