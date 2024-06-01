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MaxMara WEEKENDLINE スプリングコート ロングジャケット
商品番号 H58420593124
商品名

MaxMara WEEKENDLINE スプリングコート ロングジャケット
ブランド名 マックスマーラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆マックスマーラのハイネックスプリングコートです。◆サイズ記載特になし。実寸を参考にしてください。◆平置き採寸・肩幅約38cm・身幅約42cm・丈約92cm◆同色のウエストベルトがついていたのですが、あまり可愛くなかったので外した後どこかに行きました。◆私は手持ちのレザー系細ベルトか、柄物の大判スカーフをベルト代わりに巻いて使っていました。
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