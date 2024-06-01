最終価格:送料無料メルカリ便:ダンスコ　茶　サイズ38

ご覧いただきありがとうございます。■大阪のルクアで2年ほど前に購入しました。38サイズ24.0-24.5cm靴底にすり減りが若干ありますが、比較的綺麗な状態で、まだまだお出掛け用に履いて頂けると思います。当方も気に入っておりましたが、どうしても今着用している洋服と合わないので手放す事にしました。ビニル袋に入れて発送すること、ご理解頂ける方に。履き口...紐なしカラー...ブラウン柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬オールドマンズテーラーevamevaBEAMSTOUJOURSarts\u0026science



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