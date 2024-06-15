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❣️ルイヴィトン❣️ダミエノリータ✨ハンドバッグ✨美品✨
商品番号 D81773767776
商品名

❣️ルイヴィトン❣️ダミエノリータ✨ハンドバッグ✨美品✨
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 27,335 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品商品の一覧です❗️✴️➡#Ryブランド販売所⬅✴️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️　【ルイヴィトンLOUISVUITTONハンドバッグノリータダミエエベヌN41455】C291✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️即購入OKです❗️プロフィール欄に値引詳細あります即購入okです❣️アルコール除菌クリーニング済み✨ルイヴィトン　ダミエ　ノリータハンドバッグです！✨サイズもちょうど良くオールシーズン使用いただけるバッグです✨メチャクチャ可愛いです❤️ファスナー開閉スムーズ✨角スレや大きなダメージはなしです✨多少の汚れなどはありますが、とても良い状態です✨内側インクあり最高のバッグだと思います✨プチ旅行や海、お出かけ、どんなシーンでも大活躍‼️自粛明けのお供に是非❣️すぐに売れる予感しかありませんので早い者勝ちです‼️【商品詳細】【購入先】古物商の資格を有する者しか購入できないモノバンク様やエコリング様などから、真贋鑑定をクリアした✨『正規』のお品✨でございます。クリーニング済みで綺麗✨正規店でのお直し可能！【サイズ】W35×H26×D15（cm）【素材】ダミエ【金具】ゴールド【型番】N41455【製造番号】SP0056【仕様】内側：ファスナーポケット×1オープンポケット×2【付属】カデナ　パドロック南京錠　鍵一本#ルイヴィトン#ルイヴィトンハンドバッグ#ハンドバッグ#ヴィトンバッグ#ノリータ#ダミエ#LOUISVUITTON
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