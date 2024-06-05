新品未使用タグ付きTO BE CHIC トリアセタフタワンピース

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必ずプロフィールをお読み下さい。新品未使用タグ付きTOBECHIC定価…50,600円サイズ…40（M,9号）カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋試着もしていない新品未使用のお品です。以下ホームページより。トリアセタフタワンピース【素材】トリアセテートと綿の交編織素材です。トリアセテートの適度なハリ感とオチ感、光沢感に綿のナチュラル感を融合した素材です。【デザイン・コーディネートポイント】前開きのフィット\u0026フレアーシルエットのドレスです。グログランのリボンベルト付きです。ちょっとしたお呼ばれや、保護者会、説明会など様々なシーンで着用可能です。宜しくお願いいたします。