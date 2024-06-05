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新品未使用タグ付きTO BE CHIC トリアセタフタワンピース
商品番号 U48952597941
商品名

新品未使用タグ付きTO BE CHIC トリアセタフタワンピース
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ずプロフィールをお読み下さい。新品未使用タグ付きTOBECHIC定価…50,600円サイズ…40（M,9号）カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋試着もしていない新品未使用のお品です。以下ホームページより。トリアセタフタワンピース【素材】トリアセテートと綿の交編織素材です。トリアセテートの適度なハリ感とオチ感、光沢感に綿のナチュラル感を融合した素材です。【デザイン・コーディネートポイント】前開きのフィット\u0026フレアーシルエットのドレスです。グログランのリボンベルト付きです。ちょっとしたお呼ばれや、保護者会、説明会など様々なシーンで着用可能です。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion264178.html
http://narcologia.ru/goods/recycling917114.html
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