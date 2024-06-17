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商品詳細
MGCの姉妹ブランドViewluのペンダントトップです。シルバーショップで15000円くらいで購入しました。つけていたので多少の小さな傷はありますが大きな傷はありません。赤いハートはベネチアンガラス製です。王冠、薔薇、ハートのベネチアンガラスが全てフックで繋がっています。silver925の刻印有り 925サイズ縦最大約4センチ横最大約1.8センチ
http://narcologia.ru/goods/influenza486993.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial847216.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei475071.html
Viewluベネチアンハート バラ 王冠 ペンダントトップ ベネチアンガラス
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