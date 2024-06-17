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Viewluベネチアンハート　バラ　王冠　ペンダントトップ　ベネチアンガラス
商品番号 D33498550782
商品名

Viewluベネチアンハート　バラ　王冠　ペンダントトップ　ベネチアンガラス
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MGCの姉妹ブランドViewluのペンダントトップです。シルバーショップで15000円くらいで購入しました。つけていたので多少の小さな傷はありますが大きな傷はありません。赤いハートはベネチアンガラス製です。王冠、薔薇、ハートのベネチアンガラスが全てフックで繋がっています。silver925の刻印有り　925サイズ縦最大約4センチ横最大約1.8センチ
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