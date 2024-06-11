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【新品未使用】長財布 Toukagen ラウンドジップ ワニ革 クロコダイル
商品番号 P25224299005
商品名

【新品未使用】長財布 Toukagen ラウンドジップ ワニ革 クロコダイル
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】Toukagen長財布サイズ10.5cm×20cm×マチ2.5cm(個人採寸の為、誤差がある場合がございます)カラー···グリーン財布形···長財布✱自宅保管・素人検品のため細かい点が気になる方は御遠慮ください✱即購入⭕️
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