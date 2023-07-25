HARDY AMIES BOUTIQUE London 透け感ジャケット

HARDYAMIESBOUTIQUELONDON透け感ジャケットシアー素材グレーシルバー英国エレガンス派の巨匠、ハーディ・エイミスはエリザベス女王のドレスデザインなどでも知られている英国を代表するオートクチュールブランドです。9号サイズ高級感あふれるシルバーの透け感がある生地に、花のつぼみがモチーフのジャケットです。春～秋にかけて羽織り物として大活躍します。身幅はゆったり、上品で綺麗なシルエット。ボタンホールが斜めになっています。襟とポケットのリボンがアクセントで可愛さも有ります。平置き実寸肩幅約40cm身幅約55cm着丈約80cm袖丈約59cmポリエステル56%コットン44%株式会社創作屋ミセスレディースジャケットエレガントキレイめ旅行お出かけ購入後ほとんど使用せず保管していました。自宅保管品に御理解頂ける方よろしくお願いいたします。



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