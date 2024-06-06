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漆芸 手桶水指 黒塗 木製 茶道具 紙箱付 X912
商品番号 P32771392557
商品名

漆芸 手桶水指 黒塗 木製 茶道具 紙箱付 X912
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒塗の手桶水指です。(木製)寸法径約22cm高さ約16cm(持ち手、蓋含めず)紙箱付使用感はなく状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。
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