レトロ　　アンティーク　ロング　ワンピース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますm(__)mこちら数年前に古着屋さんで一目惚れ購入したワンピースです。とにかく目を引くオシャレなデザインですので、着用する機会がなくでももったいなくてとってありました。こちらは値引きは考えてませんので、大幅な交渉などお控え下さいm(__)m特筆目立つダメージもなくキレイなお品です。オーバーサイズで着れるサイズですので、オシャレに着こなして下さる男性の方でもオッケーだと思います☆160cmで足首ぐらいの長さです。左右アシンメトリーなデザインになっており、襟元、ポケットのデザインなども凝っています。シワになりにくいハリのある素材です☆古着をご理解の上ご検討いただきたいと思います☆当時購入金額は15000〜16000円ぐらいだったかと思います。カラー···ホワイトライン 赤 黄色 紫 紺 ビビッドなお色です。肩幅 ４２身幅 ６０着丈 １１５古着 アメリカ古着 ヨーロッパ古着レトロ モダン サイケ アンティーク
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