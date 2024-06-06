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レトロ　　アンティーク　ロング　ワンピース
商品番号 K70657576092
商品名

レトロ　　アンティーク　ロング　ワンピース
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますm(__)mこちら数年前に古着屋さんで一目惚れ購入したワンピースです。とにかく目を引くオシャレなデザインですので、着用する機会がなくでももったいなくてとってありました。こちらは値引きは考えてませんので、大幅な交渉などお控え下さいm(__)m特筆目立つダメージもなくキレイなお品です。オーバーサイズで着れるサイズですので、オシャレに着こなして下さる男性の方でもオッケーだと思います☆160cmで足首ぐらいの長さです。左右アシンメトリーなデザインになっており、襟元、ポケットのデザインなども凝っています。シワになりにくいハリのある素材です☆古着をご理解の上ご検討いただきたいと思います☆当時購入金額は15000〜16000円ぐらいだったかと思います。カラー···ホワイトライン　赤　黄色　紫　紺　ビビッドなお色です。肩幅　４２身幅　６０着丈　１１５古着　アメリカ古着　ヨーロッパ古着レトロ　モダン　サイケ　アンティーク
http://narcologia.ru/goods/waveform602517.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit74286.html
http://narcologia.ru/goods/plaque497507.html
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