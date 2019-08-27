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美品　バーバリー ハンドバッグ　レザー　ノバチェック　ブラウン　茶
商品番号 W30785844356
商品名

美品　バーバリー ハンドバッグ　レザー　ノバチェック　ブラウン　茶
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^※即購入OK\u2028※コメントなしで購入できます\u2028※早い者勝ちとなります※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。※神経質な方はご遠慮ください。◆商品についてブランド：BURBERRY商品状態：目立った汚れなし素材：レザーサイズ：縦22cm，横27cm，マチ10cm大手ブランド買取店で購入した真贋チェック済みの正規品になります。◆発送について安心の匿名配送！メルカリ便で発送させて頂きます。◆梱包についてエコの観点から簡易包装にて梱包させて頂きます。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください(^_-)
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