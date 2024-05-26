2個セットヌードリング　ぷくり　ガーネット2種 ポメラート風　#186

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡#navaratna←こちらで他の商品もご覧頂けますので是非ご覧ください＾＾♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴【サイズ】(約10号) 【素材】 人工水晶 真鍮 【カラー】ガーネットK18ローズゴールドコーティング重ね付け可愛い2個セット♡♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴大人気のぷっくりとしたキャンディのようなストーンリングシリーズポメラート好きな方におすすめです。♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴⭐️おまとめ割引→2点目以降1点につき100円引き⭐️フォロー割引→100円引き※割引希望の方は、まとめ買いたい商品の番号3桁を記載の上、購入前にコメントください※♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴あらかじめプロフィール一読お願いいたします♡#navaratna←こちらで他の商品一覧#186材質···ゴールド、真鍮カラー···オレンジ、レッド
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