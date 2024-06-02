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LONGCHAMP ハンドバック ロゾ ミニトートバッグ 黒レザー ロンシャン
商品番号 E85175923320
商品名

LONGCHAMP ハンドバック ロゾ ミニトートバッグ 黒レザー ロンシャン
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,423 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先日こちらで購入させていただいたお品です。当方未使用です。サイズ感が違ったため泣く泣くの出品です。前出品者様、ごめんなさい。LONGCHAMPロンシャンハンドバッグロゾミニトートバッグ黒レザーシルバー▼サイズタテ23.5cmヨコ35cmマチ12cm平置き実寸になります。▼状態目立った傷汚れなく綺麗な状態になります。▼カラー黒ブラック▼素材レザーカラー···ブラック素材···レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/manufacture602541.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce697355.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei625171.html
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