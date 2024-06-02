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コーチバッグ
商品番号 R11425317028
商品名

コーチバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHのバッグです。新品未使用品です。使用せずにずっとクローゼットにしまったまま保管していました。使う事がないので出品させていただきます。ただ使っていなかったので　\"COACH\"の文字の上の部分の皮が少し添っています。写真で確認して下さい。横　28cm縦　20cm底　10.5cmハンドル　20cm
http://narcologia.ru/goods/cryptographic746637.html
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