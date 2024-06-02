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商品詳細
COACHのバッグです。新品未使用品です。使用せずにずっとクローゼットにしまったまま保管していました。使う事がないので出品させていただきます。ただ使っていなかったので \"COACH\"の文字の上の部分の皮が少し添っています。写真で確認して下さい。横 28cm縦 20cm底 10.5cmハンドル 20cm
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