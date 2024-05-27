大阪ガスのガス炊飯器1升サイズ

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商品詳細
#RYUの家電一覧はこちら大阪ガスのガス炊飯器1升サイズです。半年くらい使用しましたが、急に大きいサイズが不要になってしまったため、お蔵入りしてます。ガスで炊くのでとても美味しいです。大家族や食堂経営なんかに重宝すると思います。使われる方へ。６万以上したそうです。結構重いです。※他サイトにも出品しています。突然削除ということもありますのでご決断はお早めに!◆他にも、家電、本、子供服（男女）、大人のファッションアイテム、美容用品、サプリ、雑貨、子供用品やおもちゃなどいろいろ出品しています。見てみて下さいね(^-^)#RYUの商品一覧はこちら#buyee#doorzo炊飯量...10合～20合未満タイプ...ガス炊飯器
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