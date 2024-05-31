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TEIN テイン 直巻スプリング ID70 5k 225mm 送料込
商品番号 I77309809233
商品名

TEIN テイン 直巻スプリング ID70 5k 225mm 送料込
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TEIN直巻スプリングID705k225mmほとんど使っていません。街乗り数千キロ程度です。目立った傷はありません即購入可能です。
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