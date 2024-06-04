☆部品取車☆NBOXカスタム 4WD☆ 【小物大物販売】 鈑金修理部品 ...

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☆部品取車☆NBOXカスタム 4WD☆ 【小物大物販売】 鈑金修理部品ご閲覧ありがという御座います。希望部品はコメントよりよろしくお願いします。コメント前にプロフィールをよくご確認ください。部品取り 希望パーツをコメントください。指定いただきました部品は、5枚目以降の確認要で画像アップし必要でしたら専用にて出品致します。御覧頂きまして有り難う御座います。■初年度登録■ 25年9月■ 型式 ■ DBA-JF2■ 車体番号■ 111****■ カラー ■ R543P■ 車検 ■ 一時抹消済エンジンミッション内装外装品の部品取りです。車体販売も可能です。ご指定頂きました部品は、取り外し・確認し問題なければ画像確認用で仮出品させて頂きます。必要でしたら別枠出品させて頂きますので宜しくお願いします。部品取り・梱包の手間を考えて新品価格千円以下の部品はご遠慮下さい現状で車に付いてる部品は、取り外し梱包にお時間がかかる場合もありますので、ご了承下さい。※希望部品が御座いましたらお気軽にお問い合わせください。※問い合わせの際は県名もお知らせ頂ければ送料も提示できます。※北海道・沖縄等の離島の場合は別途送料掛かりますので事前に送料確認ください。ご不明な点がありましたら、ご質問下さい。中古部品の為新品のような完璧な部品をお求めの方はご遠慮いたします。愛知県より発送手配致します。#ステップワゴン＃バモス #アクティー ＃NBOX #フリード ＃パーツ #ライフ ＃アコード #アクティートラック #部品取#廃車#ホンダ＃HONDA＃解体＃中古＃ばら売り＃フリード＃愛知トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル...N-BOX