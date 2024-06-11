  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！
商品番号 T12847550263
商品名

☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！
ブランド名 三菱
特別価格 税込 129,480 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクルになります。販売期間約１年の激レア車です！ミニキャブ５は’７６年（S51）から１年間しか造られなかった、３６０ｃｃから５５０ｃｃに完全移行するまでの中継ぎ「暫定」車で、エンジンの開発が追い付かず中途半端な５００ｃｃエンジンを積んでいます。が、コレは他のメーカーも同様の措置を取っていたりするんですね！エンジンはこの「５」から４サイクル化された２Ｇ２２型・４７１ｃｃを搭載し白煙から解放、リアの「さわやか４サイクル」がそれを物語っています。排気量500cc走行距離68860km◆車検はありませんので、一時抹消渡しになります。書類はあります。◆エンジンがかかり、曲がる、止まる、問題はありませんが、ブレーキ異音あります。車検の時に整備してもらえたらと思います。◆3年前にオールペイントしてますが年式が年式の為、目立たないキズ、錆び、シートヘタリ等ございます。詳細は写真並びに現車をご確認ください。◆現車確認歓迎！！ご不明点がありましたら、必ず質問、並びに現車確認をお願いいたします。香川県西部から出品でございます！◆お支払い◆リサイクルコミコミ価格になります。◆引き取りは陸送または積載車にてお引き取りお願いします。乗って帰れますか？とかの質問ありますが、自走はオススメできませんのでご理解ください。わからない事あれば質問ください。ご検討よろしくお願いします。カラー...グレーボディタイプ...軽トラック走行距離...6万〜6.9万km
http://narcologia.ru/goods/scissoring826796.html
http://narcologia.ru/goods/conception972357.html
http://narcologia.ru/goods/moisture152569.html ☆希少車☆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆オールペイント ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！軽トラ走行距離133000km (w&k) 空港通りのその他の中古車 ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！☆希少車☆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆オールペイント ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！三菱 ミニカ AT 82,048㎞ (みつひろ) 丹生のミニカの中古車｜ジモティー
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！平成20年ミニキャブバン外装問題なし香川登録最低189000円～ (Sanjyo ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！ミニキャブ トラック《車検満タン》エアコン・パワステ付き、 タイベル ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！FERMENSTATION | Sumida-ku Tokyo
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！RAH100 ライトサイクル | U-ZOOL Museum | MUUSEO 51981
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！渋谷ストリーム4階、サイクルカフェ及び多目的広場の名称を「 TORQUE ...
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！Pamphlet | PDF
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！会社案内デザイン制作実績《業種別作品一覧》｜会社案内 パンフレット専科
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！FERMENSTATION | Sumida-ku Tokyo
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！新型 Audi RS 4 Avant を発売 企業リリース | 日刊工業新聞 電子版
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！北長瀬駅情報｜周辺地図・観光情報：JRおでかけネット
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！三菱電機から、新しいトータルソリューション。
☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru