

☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！ ☆希少車◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクル！



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◆昭和51年☆三菱☆ミニキャブ5トラック☆4F☆さわやか4サイクルになります。販売期間約１年の激レア車です！ミニキャブ５は’７６年（S51）から１年間しか造られなかった、３６０ｃｃから５５０ｃｃに完全移行するまでの中継ぎ「暫定」車で、エンジンの開発が追い付かず中途半端な５００ｃｃエンジンを積んでいます。が、コレは他のメーカーも同様の措置を取っていたりするんですね！エンジンはこの「５」から４サイクル化された２Ｇ２２型・４７１ｃｃを搭載し白煙から解放、リアの「さわやか４サイクル」がそれを物語っています。排気量500cc走行距離68860km◆車検はありませんので、一時抹消渡しになります。書類はあります。◆エンジンがかかり、曲がる、止まる、問題はありませんが、ブレーキ異音あります。車検の時に整備してもらえたらと思います。◆3年前にオールペイントしてますが年式が年式の為、目立たないキズ、錆び、シートヘタリ等ございます。詳細は写真並びに現車をご確認ください。◆現車確認歓迎！！ご不明点がありましたら、必ず質問、並びに現車確認をお願いいたします。香川県西部から出品でございます！◆お支払い◆リサイクルコミコミ価格になります。◆引き取りは陸送または積載車にてお引き取りお願いします。乗って帰れますか？とかの質問ありますが、自走はオススメできませんのでご理解ください。わからない事あれば質問ください。ご検討よろしくお願いします。カラー...グレーボディタイプ...軽トラック走行距離...6万〜6.9万km