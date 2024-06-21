ハイエース 200系 ブロックキット 38ミリ ローダウン ランチョ RH38

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商品詳細
再値下げします。9000→8500→8000ランチョのハイエース200系38ミリローダウンのブロックキット、新品未開封です。写真2枚目のように、箱の底面にへこみがあります。中古車を買った際に付けていただいたものですが、結局ノーマル車高で乗ることにしたので、要らなくなったので出品します。新品未開封ですので、中身はメーカーのHPをご確認下さい。http://www.rim-corp.com/rancho%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/トヨタ人気モデル...ハイエース
http://narcologia.ru/goods/procurement105733.html
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