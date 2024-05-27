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AE92☆レース用ショート★48531-AE941
商品番号 M14650779265
商品名

AE92☆レース用ショート★48531-AE941
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRDレース用。TOKICO製。全長555mm。2本とも押し込んで戻ってきますが、戻り方に違いがあります。オイル漏れはありません古いものですのでジャンク扱いでお願いいたします。
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