美品・格安】タントカスタム パワースライドドア ナビ TV ターボ車 4WD ...

国家整備士が営む、町の「せいびやさん」兼「くるまやさん」です。☆ 点検・整備済みです。☆ 簡易的な洗車済みです。☆ １００kmの高速・街乗り試乗済み、問題なしです。※※※車両詳細情報※※※◆メーカー ダイハツ◆車種名 タントカスタム◆グレード RS ４WD◆年式 平成２０年５月◆走行距離 １７２，２００ｋｍ◆ミッション ＡＴ◆駆動方式 ４ＷＤ◆色 パールホワイトⅢ（W24）◆修復歴 無し◆車検 ２年付◆保証 なし◆納車 原則店頭です※※※装備※※※◆オートエアコン◆ナビ・テレビ（走行中視聴できます）◆左後パワースライドドア◆スマートキー◆電動格納ドアミラー◆リヤプライバシーガラス◆ABS◆タイミングチェーン◆エアコン冷えます！！◆ターボ車◆４WD※※※価格※※※店頭販売価格 ２６０，０００円メルカリ価格 ２８８，８８８円（リサイクル預託金,消費税含む）ご不明な点はご遠慮なくご質問ください。※※※追記※※※◆別途車両の画像を確認されたい方はご遠慮なくお申し付けください。◆追加整備をご希望の方もご遠慮なくどうぞ！◆ご納車は原則店頭とお願いしていますが、ご相談ください。◆アフターサービスも、もちろん行っておりますのでご安心ください。◆現車確認は必ず行ってください。現車確認なしでの納車後のクレーム等 は一切受け付けませんので、ご了承ください。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい♪※乗らなくなった車両は引き取り、廃車など致します。ご相談下さい。神奈川県藤沢市よりサービスＹＡカラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成20年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...15万km〜



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