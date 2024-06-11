リヤ　スバル純正ビルシュタイン　レガシーGT-B BH5

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tohi様専用出品です。スバル レガシーGT-BBH5に標準装備のビルシュタインダンパー『リア用』です。当時、新車購入し、程なく車高調に交換したため、外し保管していたものです。使用距離は1万キロまで使っていなかったと思います。☆昔の記憶で保証値ではありません。【状態】★当方では、正常に動作するかの確認はできません。★写真では解りづらいですが、サススプリングの受けの当たりにもサビが多いです。その他外観は写真にてご確認下さい。【付属品】写真の物が全てです。※マットは含まれません。【ご注意】★一般個人保管品です。説明文や写真でご判断出来る方のみご購入下さい。申し訳ありませんが写真では確認しづらい箇所もあるかと思います。★動作確認出来ません。★適合照会、取り付け案内出来かねます。★簡易梱包での発送となります。★他サイトでも併売しております。お手続きのタイミングによっては品切れの場合もございます。★以上ご確認の上NC.NRご了承くださる方のみご購入下さい。