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ジムニーJB64前後ショック
商品番号 H54610653004
商品名

ジムニーJB64前後ショック
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新車外し品を購入して、JB23ジムニーに装着して500km程使用しました。乗り心地はかなり良くなります。目立つ傷等も無く、まだまだ使用可能です。取り付け取り外しによる擦り傷はあります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful859951.html
http://narcologia.ru/goods/reflector492964.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador458206.html
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