ジムニーJB64前後ショック

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商品詳細
新車外し品を購入して、JB23ジムニーに装着して500km程使用しました。乗り心地はかなり良くなります。目立つ傷等も無く、まだまだ使用可能です。取り付け取り外しによる擦り傷はあります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful859951.html
http://narcologia.ru/goods/reflector492964.html
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