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RSR ダウンサス　ミライース　LA350S 2WD
商品番号 M46813809134
商品名

RSR ダウンサス　ミライース　LA350S 2WD
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LA350Sのミライース用のダウンサスです。1年程使用していました。キズ・サビ等はありますので、気にする方は避けて下さい。車検もそのまま通りました。奥さんが車に乗る事になり元にもどしました。中古品ですので、ノークレームノーリターンでお願いします。
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