RSR ダウンサス　ミライース　LA350S 2WD

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商品詳細
LA350Sのミライース用のダウンサスです。1年程使用していました。キズ・サビ等はありますので、気にする方は避けて下さい。車検もそのまま通りました。奥さんが車に乗る事になり元にもどしました。中古品ですので、ノークレームノーリターンでお願いします。
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