【最終値下】CB400SF・SB サイドカバー　NC39 NC45 CBXカラー

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【HONDA純正品】CB400SF・SBサイドカバー83600-MCE-H500/83700-MCE-H500NC39・NC42CBXカラーSPEC1・2・3REVOスーパーフォア・スーパーボルドールこちらはCB400スーパーボルドールの純正サイドカバーになります。もちろんCB400スーパーフォアにも装着可能です。スーパーボルドールの文字部分をデカールシールにて加工しております。（シール部分を剥がせば元の状態に戻ります）画像7枚目装着時の写真も掲載しております（画像8・9）経年劣化による小傷などもありますが、主観はかなり綺麗だと思います。装着面のツメも割れなどなく、実際に使用していましたが何の問題もございません。※お気軽にコメントください(^^)※商品は綺麗だと思いますがあくまでも中古品とご理解の上ご購入ください。※中古品の為、返品・返金は原則お断りしております。