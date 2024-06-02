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ごくごく麹のフルーツ青汁　90g（3g×30包）12箱セット　お買い得　送料無料
商品番号 Y86572575531
商品名

ごくごく麹のフルーツ青汁　90g（3g×30包）12箱セット　お買い得　送料無料
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今月だけの激アツ値下げ賞味期限が近い為、格安にてご提供致します。15セット限定です。ごくごく麹のフルーツ青汁90g（3g×30包）1日1包目安12箱セット賞味期限2023.12飲みやすい青汁でフルーツ果汁たっぷりなので後味もさっぱりしています。これなら毎日飲み続けられる青汁です。1年分がこのお値段なので経済的にもお得。ご家族全員で飲める手頃な価格帯が魅力的です。メルカリ便にて発送致します。匿名発送なので安心です。即日発送致します。数量限定での販売となります。激安商品のためお早めにお買い求めください♪サプリメント形状···粉末サプリメント種類···その他
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