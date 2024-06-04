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商品詳細
DR.VRANJESRossonobileロッソノービレディヒューザー正規品 500mlサイズ+スティック未使用9本です。プレゼントでいただき使用しておりましたが家族があまり得意な香りではなく、、とても良い香りでインテリアとしても素敵なのですが、出品いたします。特に傷や混入物もなく、300ml近く残っていると思います。付属の蓋、箱にお入れし、未使用のスティック9本お付けします。送料の都合上、スティック無しで700円値引きいたします。HPより引用商品説明赤ワインをモチーフにした、アイコン的フレグランス。様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りのハーモニーを完成させています。
http://narcologia.ru/goods/contemplate299777.html
http://narcologia.ru/goods/browse971491.html
http://narcologia.ru/goods/conception725957.html
DR.VRANJES ロッソノービレ 500mlサイズ black stick
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