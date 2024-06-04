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DR.VRANJES ロッソノービレ　500mlサイズ black stick
商品番号 Y96855040886
商品名

DR.VRANJES ロッソノービレ　500mlサイズ black stick
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DR.VRANJESRossonobileロッソノービレディヒューザー正規品　500mlサイズ+スティック未使用9本です。プレゼントでいただき使用しておりましたが家族があまり得意な香りではなく、、とても良い香りでインテリアとしても素敵なのですが、出品いたします。特に傷や混入物もなく、300ml近く残っていると思います。付属の蓋、箱にお入れし、未使用のスティック9本お付けします。送料の都合上、スティック無しで700円値引きいたします。HPより引用商品説明赤ワインをモチーフにした、アイコン的フレグランス。様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りのハーモニーを完成させています。
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