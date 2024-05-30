ディプティック／未使用フレグランスキャンドル 190g ２本セット

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メルカリのルールに従い、即購入OKです。お支払いの確認が取れ次第、直ちに発送準備に取りかからせて頂きます(平日は夜のみ対応)。※専用などには対応しておりません。円滑な取引の為、受取評価までご協力のほど宜しくお願い致します。安心して頂く為、簡易梱包ではありますが小さな物でも追跡出来る方法で送らさせて頂いております。diptyque■フレグランスキャンドルヴァイオレット＆キュイル190g２本セット(バラ売り不可)未使用ではありますが、キャンドル表面に夏場の気温によって少し溶けた跡があります。自宅用に使う分には気にならない程度だとは思いますが…。中古品であるということをご理解の上、ご購入頂きますよう宜しくお願い致します。※こちらは宅急便での発送になります。送料がかかってしまう為、申し訳ありませんが値引き交渉はご遠慮下さい。