[未使用] 匿名発送 diptyque ディプティック キャンドル Tokyo

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商品詳細
匿名発送diptyqueディプティックキャンドル シティキャンドルです。TOKYO190g限定品即完売オリンピック開催期間限定品です。ビニールを開けて、写真4枚目までは開けましたが、キャンドルは取り出してはいません。外側のビニールは少し破けておりますが、箱も綺麗な状態かと思います。キャンドルは使っておりませんが、ビニールの開封があります。未使用に近いにしております。重量···100g〜199g
http://narcologia.ru/goods/stage309797.html
http://narcologia.ru/goods/passionate502813.html
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