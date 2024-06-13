ミレイムネオ (50ml×2本入) 新品未開封【3箱セット】

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【新品未開封3箱セット】■商品名:乳酸菌生産物質ミレイムネオ■原材料名:乳酸菌生産物質(大豆を含む)/クエン酸、甘味料(ステビア)、グレープフルーツ種子抽出物■内容量:100ml(50ml×2本入)×3箱■賞味期限:いずれも2024年2月8日■保存方法:高音多湿、直射日光を避けて冷暗所で保存してください。【ご注意】・豆乳様培地にて発酵させた代謝産物ですので、温度の変化等によって内容成分の一部が沈殿や白濁することがありますが品質には問題ございません。・開封後は冷蔵庫(保存温度10℃以下)で保存しお早めにお召し上がりください。・飲んだ後はキャップをしっかりお閉めください。・ボトルやキャップの誤飲防止のため、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。・ボトルを強く押すとキャップが飛び出すおそれがありますのでご注意ください。【栄養成分】製品100mlあたり・エネルギー 17kcal・タンパク質 0.9g・脂質 0g・炭水化物 3.2g・食塩相当量 0.05g■販売者:アース・フレッド株式会社 長崎県大村市雄ケ原町1298-29■メーカー希望小売価格:21,600円(税込)/箱毎月定期購入をしているのですが、飲み忘れがあり余ってきましたので出品させて頂きます。即購入歓迎です。他でも出品しており、他で先に注文が入った場合、突然削除することがあります。ご了承ください。#ミレイム#ミレイムネオ#アースフレッド#アース・フレッド#腸内フローラ#腸内細菌#腸活#乳酸菌生産物質#乳酸菌#ビフィズス菌#バイオジェニックス#プレバイオティクス#シンバイオティクス#ダイエット#健康#美肌菌