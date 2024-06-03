綺瞳　KIRARI EX　賞味期限：2026.01

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商品詳細
綺瞳 KIRARIEX商品説明名所 DHA含有精製魚油原材料：DHA含有精製魚油（AlgatriumR）ビルベリーエキス末（MirtoselectR）カシス抽出物、グレープシードオイルゼラチン、グリセリン、ミツロウ、ヒマワリレシチン、マリーゴールド色素（Lutemax2020R）アルガトリウムR（AlgatriumR）・・・400ｍｇ/2粒MirtoselectR（ミルトセレクトR）・・・100ｍｇ/2粒Lutemax2020R・・・15ｍｇ/2粒カシスエキス末・・・100ｍｇ/2粒内容量：31.8ｇ（530ｍｇ（内容物350ｍｇ）×60粒）賞味期限：2025.10希望小売価格 ￥70.200円（税込み）
http://narcologia.ru/goods/ramshackle333666.html
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