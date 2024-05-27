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エミレーツ　ファーストクラス　アメニティ
商品番号 U86592012332
商品名

エミレーツ　ファーストクラス　アメニティ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エミレーツ航空ファーストクラスFirstClassBVLGARIブルガリアメニティポーチ　メンズ新品未使用品です。エミレーツ航空ファーストクラスBVLGARIアメニティ入りポーチ未開封、タグ紐でロックされているため本品の中身の確認はできませんが2023年搭乗のものです。■中身・シェービングフォーム・カミソリ・おしぼり・歯ブラシ・ティッシュ・Lynxbodyspray・コーム・香水BVLGARI・リップバームBVLGARI・ボディーローションBVLGARI・アフターシェーブバームBVLGARIエミレーツ航空BVLGARIブルガリメンズアメニティポーチお値下げ交渉ご遠慮下さい。すみません（涙）
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