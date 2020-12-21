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タグ付き ポロラルフローレン　ダウンベスト　リバーシブル　紺 × 白
商品番号 S43764093880
商品名

タグ付き ポロラルフローレン　ダウンベスト　リバーシブル　紺 × 白
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.沢山の商品の中から見つけて頂き有難う御座いますThankyouforviewing♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。タグ付き　POLORALPHLAURENポロラルフローレン　ダウンベスト　リバーシブル　ネイビー×ホワイト　ジャケット　キッズ【サイズ（cm）】肩幅36身幅45身丈56平置き採寸です。若干の誤差はご了承ください。【素材（%）】上記写真をご覧ください。【状態】未使用タグ付きです。【その他、注意事項】細かいデザインなどは写真にてご確認ください。こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。レディース、メンズ、ユニセックス（男女兼用）の商品を販売させて頂いています。下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣#Yが販売しているその他の衣類一覧はこちら≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣服古着Tシャツカットソートレーナースカートパンツズボン鞄カバンバッグ靴
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