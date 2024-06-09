YAMAHA inpresX classic アイアン P S A 8本セット

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■ブランド：YAMAHAヤマハ■品 名：アイアンピッチングサンドアプローチウェッジ8本セット■型 番：inpresXclassic■クラブ番手：5～9/P/S/A(右利き用)■シャフト：TBX-412i■フレックス：R☆他の商品はこちらからご覧ください☆#ササタク■状 態：USED品アイアン5本、ピッチング、サンド、アプローチの計8本セットになります。使用に伴う多少のスレ・キズや汚れがありますが、目立ったものはなく、まだまだご利用いただける品です。USED特有の使用感、スレ、アタリ、汚れ、サビなどは多少はあるものとしてお考えください。即購入歓迎いたします♬価格相談お受けします♪■梱 包：プチプチとリサイクル段ボール、巻き段ボール等で厳重に梱包いたします。■配 送：1～2日以内に発送いたします。■注 意：コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。初期不良があった場合、受取評価前でしたら返品返金対応致します。商品の色に関しては、ご使用しているスマホやPCの設定などにより違いがあるように感じることがあります。画像をよくご確認の上ご購入ください。他の商品はこちらからご覧ください。#ササタク