20 mizuno pro ソフトボール バット

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mizunoproミズノプロソフトボールバット昔に使用していました。写真判断でお願い致します。長期保管品のため中古品扱いでお願い致します。グリップラバーは劣化していたため剥がしてしまいました。新しく巻き直して使用してください。750g値下げ不可になります。その他にもsskmizunoproadidasnikezettDESCENTEなどのウェアを販売しております。気になる方はコメントください