【新品未使用】DBスターマン トートバッグ

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商品詳細
2021DBスターマン/倉本選手/戸柱選手コラボトートバッグ撮影のため開封しました。未使用です。色:Blackサイズ:縦34cm,横61cm,マチ15cm,取手:22cm#DBスターマン#倉本選手#戸柱選手野球チーム...横浜DeNAベイスターズ
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