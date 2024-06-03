MIZUNO ビヨンドマックスNE

カラー…シルバー84センチ 670グラムバランス・特徴...トップバランス競技の種類...軟式 1年間使用しました(^o^)試合数は15試合程度。ヘッド部分、グリップエンド部分に細かいキズがあります。打面は多少の汚れ程度でキズはありません。硬めが好きで購入しましたが、私は引きつけて強く振るタイプなので、軽くてヘッドが先に出てしまいポイントがズレてしまうので、今回手放すことに決めました(；´Д｀)どちらかと言うと、シャープに当てにいくタイプが向いていると思います。興味のある方がいればよろしくお願いします(^^)



軟式用ビヨンドマックスNE(FRP製／84cm／平均670g)



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