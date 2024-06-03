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MIZUNO ビヨンドマックスNE
商品番号 C98618711618
商品名

MIZUNO ビヨンドマックスNE
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー…シルバー84センチ　670グラムバランス・特徴...トップバランス競技の種類...軟式　1年間使用しました(^o^)試合数は15試合程度。ヘッド部分、グリップエンド部分に細かいキズがあります。打面は多少の汚れ程度でキズはありません。硬めが好きで購入しましたが、私は引きつけて強く振るタイプなので、軽くてヘッドが先に出てしまいポイントがズレてしまうので、今回手放すことに決めました(；´Д｀)どちらかと言うと、シャープに当てにいくタイプが向いていると思います。興味のある方がいればよろしくお願いします(^^)
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