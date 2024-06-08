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WBC郵便局限定　【祝　優勝】2023 WBC 日本代表プレミアムフォトミント
商品番号 J55970413706
商品名

WBC郵便局限定　【祝　優勝】2023 WBC 日本代表プレミアムフォトミント
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 36,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕です。⭐送料込み・匿名発送⭐【祝　優勝】2023WBC日本代表プレミアムフォトミント内容確認の為開封しましたが、飾っていません。日本郵便オリジナルデザイン数量限定：300個2023WORLDBASEBALLCLASSIC™に出場した日本代表選手の集合写真商品になります。WBCロゴをあしらったコインが付属いたします。MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約45.72ｘ55.88cmコイン：約φ3.9cmブロンズ使用済みボール/ベースラインナップカードシリアル番号入り※シリアル番号の指定はできません。※全商品WBCの許諾を得た正規品です。※実際の商品画像はWBC開催期間中に撮影したものに差し替えます。※掲載の商品画像はイメージ画像です。
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