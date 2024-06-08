町田ゼルビア　ユニフォーム　オーセンティック　スボルメ　svolme XL

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ご覧いただきありがとうございます。町田ゼルビアのユニフォームです。サイズはXLです。1stユニフォームです。今シーズン首位争いをしている町田ゼルビアの過去のユニフォームになります。ブランドはスボルメです。とても着心地がよいです。使用感や数カ所引っかきがありますがまだまだ使用可能です。写真6,7中古とご理解の上ご購入をお願い致します。カラー···ブルー丈···半袖リーグ···J2種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)