硬式テニス タッチトニック TOUCH TONIC(旧トニックプラス)

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商品詳細
硬式テニスガットBABOLAT(バボラ)ナチュラルストリングTOUCHTONIC(タッチトニック)※旧トニックプラス新品未使用です！ご検討宜しくお願い致します！！
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【NEWパッケージ】バボラ タッチ トニック （旧バボラ トニックプラス） 硬式テニスガットナチュラルガット（Babolat TOUCH TONIC ）201032 [並行輸入品]
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