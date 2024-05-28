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シアトル・マリナーズ ICHIRO 直筆サインボール 2001年オールスター限定
商品番号 T64687332324
商品名

シアトル・マリナーズ ICHIRO 直筆サインボール 2001年オールスター限定
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 67,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シアトル・マリナーズICHIROイチロー直筆サインボール鑑定書付き2001年ルーキーイヤーオールスター限定品サインはイチローのルーキー時代の書体で今では入手困難で大変珍しい貴重な品物です。名古屋栄パルコ店WORLDSPORTSPLAZAで2004年9月4日に購入しました。当初購入時から暗室で大切に保管していましたが、約18年前に購入した品物であるため写真では分かりにくいが、5～7枚目の経年による染みが多数あります。神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。
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