【新品未開封】日本ハムファイターズ　超夏祭りはっぴ3枚組

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商品詳細
8/5（土）エスコンフィールドで行われた超夏祭りの試合時に配布されたはっぴです。新品未開封ですが、自宅保管であることをご了承ください。2組セットまたは単品でもご相談承ります。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle747366.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis66644.html
http://narcologia.ru/goods/choice162985.html
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2023年8月5日（土）当日イベント情報 | 北海道日本ハムファイターズ
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2023年7月30日（日）当日イベント情報 | 北海道日本ハムファイターズ
ファイターズ 超夏祭り
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