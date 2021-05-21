希少　清原和博　2000本安打達成　早い者勝ちです❣️

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巨人・清原和博が史上31人目の2000安打達成（2004年6月4日） | 野球 ...



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清原和博が史上31人目の2000安打達成！（2004年6月4日） | 野球コラム ...



巨人・今日は何の日】清原和博が史上３１人目の２０００安打達成 ...



2000本安打達成に清原和博を巡る思い。 - プロ野球 - Number Web ...



写真】立浪2000安打先輩・清原から花束：中日スポーツ・東京中日スポーツ



清原和博だけではなかった！ 7人もいる通算2000本安打の“無冠の帝王 ...



清原和博 2000本安打達成記念｜写真付き切手（Ｐスタンプ）コレクション



写真特集2/36] | 毎日新聞



清原和博が王を超える史上最年少で200本塁打に到達（1992年6月26日 ...



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