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- 【美品】 ヴェルスパ大分 瓜生昂勢 ユニフォーム YASUDA ヴェルスパ
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商品詳細
ヤスダ製、JFL(日本フットボールリーグ)、ヴェルスパ大分のユニフォームで背番号10、瓜生昂勢選手のナンバー入りです。サイズはＭで、着丈70身幅49です。状態は特に目立つほどの傷や汚れは無く美品かなと思います。あくまでも古着なので神経質な方はお控えください。今期ヴェルスパに復帰した瓜生選手ですので、ファン、サポーターの方、コレクターの方いかがでしょうか。ゲームシャツトレーニングウェア練習着マフラータオルマフラー支給品ジャージピステ大分トリニータ
http://narcologia.ru/goods/stealth967876.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation498321.html
http://narcologia.ru/goods/encourage390872.html
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YASUDA」、ヴェルスパ大分の瓜生 昂勢選手と契約を締結 | YASUDA（ヤスダ）
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瓜生昂勢 | ヴェルスパ大分 公式サイト | VERSPAH OITA OFFICIAL ...
瓜生 昂勢選手（ヴェルスパ大分） | YASUDA（ヤスダ）
瓜生昂勢 | ヴェルスパ大分 公式サイト | VERSPAH OITA OFFICIAL ...
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瓜生 昂勢 (@uryukosei) / X
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