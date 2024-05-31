【美品】 ヴェルスパ大分 瓜生昂勢 ユニフォーム YASUDA ヴェルスパ

ヤスダ製、JFL(日本フットボールリーグ)、ヴェルスパ大分のユニフォームで背番号10、瓜生昂勢選手のナンバー入りです。サイズはＭで、着丈70身幅49です。状態は特に目立つほどの傷や汚れは無く美品かなと思います。あくまでも古着なので神経質な方はお控えください。今期ヴェルスパに復帰した瓜生選手ですので、ファン、サポーターの方、コレクターの方いかがでしょうか。ゲームシャツトレーニングウェア練習着マフラータオルマフラー支給品ジャージピステ大分トリニータ



YASUDA」、ヴェルスパ大分の瓜生 昂勢選手と契約を締結 | YASUDA（ヤスダ）



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瓜生昂勢 | ヴェルスパ大分 公式サイト | VERSPAH OITA OFFICIAL ...



瓜生 昂勢選手（ヴェルスパ大分） | YASUDA（ヤスダ）



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瓜生 昂勢 (@uryukosei) / X



ヴェルスパ大分 今季注目の新10番、瓜生昂勢に期待|オー！エス！ OITA ...



瓜生 昂勢(うりゅう こうせい)選手 アスルクラロ沼津より加入の ...



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