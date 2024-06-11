音叉 ソルフェジオ エナジー チューナー6本セット SomaEnergetics

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ソルフェジオ音階 チューナー 9本セット 音叉 / Solfeggio Tuning fork - 世界の楽器 RAGAM



ソルフェジオ カラーチュナー



ソルフェジオ チューナー６本セット

新品 未使用です。商品内容：396Hz、417Hz、528Hz、639Hz、741Hz、852Hz布袋（布袋はカラーの変更がある場合がございます。）アクティベータ（音叉を鳴らすマレット）Oリング説明書（英語） 日本語解説書ソーマエナジェティクス社の音叉です。ソルフェジオ周波数は、原始時代に使われていた音階のことで、現代医療のない頃、ソルフェジオ周波数が病気や怪我などの治療に用いられていたと伝えられています。その他、睡眠導入・促進、良質な睡眠の確保、心身を平常な状態に戻すと言われまた、神経系や筋肉、ホルモン・バランスの回復、脳内伝達物質をスムーズに機能させるよう促しますので、本来人間が持つ自然な（あるべき）状態に回復できるよう働きかけることができるという報告がなされています。カラーコーティングされているので、湿度や気温による周波数のブレが最小限に抑えられています。周波数ごとに色分けされているので、初心者の方にも使いやすいセットです。周波数は下記の通りです。396Hz（レッド）トラウマや恐怖からの解放、母性愛、安心417Hz（オレンジ）負の感情からの解放、成長、柔軟性528Hz（イエロー）損傷したDNA修復、愛と奇跡の周波数639Hz（グリーン）人間関係の向上、癒しと調和741Hz（ブルー）除霊、表現力の向上ネガティブな波動を除去 空間・身体の浄化852Hz（パープル）松果体の覚醒、宇宙と繋がる、願望・希望の成就#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#アンリッシュ