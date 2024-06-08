サッカー 日本代表 アディダス ジャージ アンセム ジャケット

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商品詳細
サッカー日本代表がホームユニフォーム着用時に着用するアンセムジャケットです。伸縮性・速乾性に優れたジャージ素材を使用しており、汗をかいても乾きが早く、また動きやすく快適に着用いただけます。左右ポケット付き、日の丸とJFAのエンブレムはワペンの縫い付け、左胸のJAPANは刺繍、背中はプリントです。サイズL着丈約66cm身幅約49cm自宅保管の為、完璧なものをお求めの方は購入をお控え下さい。丈···長袖カラー···ブルーサイズ···L
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